Почему на самом деле Геннадий Хазанов уезжал из России в Латвию

Весной этого года Геннадий Хазанов отменил все свои выступления и уехал в Юрмалу. На фоне отъезда других актеров поклонники забеспокоились - неужели актер предал родину…

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Однако директор театра «Ленком» Марк Варшавер сомнения развели. Он заявил, что у Хазанова серьезные проблемы со здоровьем. И его поездка в Латвию была связана именно с этим.