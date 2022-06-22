Почему на концерт Пьера Нарцисса в Краснодаре пришли всего 20 человек

Исполнитель популярного хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс скончался в ночь на 22 июня в одной из подмосковных больниц из-за осложнений после операции на почки. Поклонники артиста с сожалением восприняли эту новость.

Краснодарцы вспомнили, как однажды обидели певца. Три года назад Нарцисс выступил на главной сцене парка 30-летия Победы. Музыкант исполнял свои хиты, в числе которых «Шоколадный заяц». Однако послушать его выступление пришли… 20 человек!

Оказывается, это была недоработка организаторов. Из-за отсутствия рекламы люди просто не знали, что Пьер к ним приехал.

«Кто-нибудь видел объявления? — сетовала краснодарка Ольга Таранина. — Я узнала о выступлении, когда Нарцисс уже был на сцене. Жирный минус организаторам».

Стоит сказать, что после этого в парк начали массово приезжать люди. Правда, некоторые сумели добраться уже к концу выступления, которое, как оказалось, было последним.

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