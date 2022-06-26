Почему Мордюкова была словно мамой родной для Цискаридзе и Варлей

В честь 75-летия актрисы Натальи Варлей 25 июня вышла программа на Первом канале «Сегодня вечером».

Звезда картины «Кавказская пленница» призналась во время шоу, что несколько лет была в конфликте с Нонной Мордюковой. По словам артистки, у них было некоторое недопонимание. Однако потом исполнительница главной роли в фильме «Молодая гвардия» стала для Натальи Варлей словно второй мамой.

«Последние годы у меня было просто две мамы: моя мамочка и Нонна Викторовна. И я привозила какие-то подарки из поездок: тапочки, теплый халатик… И дарила их маме и Нонне Викторовне», — поведала Наталья Варлей.

Николай Цискаридзе заметил, что Нонна Мордюкова была для всех окружающих как мама, настолько она была теплой, душевной. Однако и он не скрыл, что немного побаивался ее.

Источник: Первый канал.

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