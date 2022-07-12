Почему молчит Пугачева: известный продюсер объяснил причины поведения Примадонны

Весной Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и восьмилетними двойняшками улетели в Израиль. Причинами отъезда звезда назвала лечение, каникулы и отпуск, подчеркнув, что это — не эмиграция.

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За несколько месяцев жизни на чужбине муж Примадонны Галкин не раз оскандалился громкими заявлениями и осуждениями происходящего. Сама Пугачева хранит молчание по сей день. Продюсер Сергей Лавров это разное поведение мужа и жены заметил. И объяснил — Алла Борисовна молчит, потому что по-другому воспитана, нежели чем ее муж.

«Есть люди мудрые, есть более эмоциональные, которые не могут сдержать своих эмоций. Это зависит от самого человека, что он может позволить себе, а что нет. Все уходит корнями в детство к родителям», — пояснил продюсер «Пятому каналу».

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