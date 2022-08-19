Почему могила Шатунова не может быть пустой, как говорил Разин: объяснение юриста

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил директора Юрия Шатунова, Аркадия Кудряшова, в том, что он с его близкими устроил спектакль во время похорон музыканта, якобы закопав в землю на Троекуровском кладбище пустую урну.

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Адвокат жены Юрия Шатунова, Сергей Васильев, ответил Андрею Разину, что тот распространяет ложные сведения, за которые может понести уголовное наказание. А также пояснил, почему эти обвинения беспочвенны.

«Деятельность, связанная с погребением и похоронами, не является произвольной, а регулируется и проводится в строгом соответствии с Федеральным законом РФ «О погребении и похоронном деле» и законом города Москвы «О погребении и похоронном деле в городе Москве». Такие процедуры не проводятся по чьему-либо желанию или усмотрению, несмотря на утверждения Разина», — сказал юрист.