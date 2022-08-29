Почему Меган Маркл сравнили с Нельсоном Манделой

В Африке Меган Маркл стала настоящим кумиром.
Меган Маркл и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press 

Меган Маркл часто жалуется в интервью на тяжелую жизнь в королевской семье. Однако один приятный момент она все-таки вспомнила в беседе с корреспондентом журнала The Cut.

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На премьере «Короля Льва» в Лондоне к герцогине Сассекской подошел мужчина и рассказал, что в Южной Африке люди несказанно рады тому, что она вышла замуж за принца Гарри.  

Меган Маркл призналась, что в тот момент она переживала очень тяжелый период в своей жизни — она только родила сына Арчи и еще неуютно чувствовала себя в свете.

«И вот член съемочной группы из Южной Африки отвел меня в сторону. Он посмотрел на меня и сказал: «Мне просто нужно, чтобы вы знали: когда вы вышли замуж за принца и стали частью этой семьи, мы радовались на улицах так же, как радовались, когда Мандела был освобожден из тюрьмы», — рассказала Меган Маркл.

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