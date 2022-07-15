Почему Макаревич, Галкин и Хаматова могут спокойно выступать у нас, прокомментировал Соседов

Сергей Соседов полагает, что уехавшие за границу артисты, вроде: Максима Галкина, Андрея Макаревича, Чулпан Хаматовой, Максима Леонидова — могут спокойно гастролировать в нашей стране.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Более свободной страны, чем Россия, в мире не существует», — считает Соседов.

Однако музыкальный критик полагает, что на артистов пойдет минимальное количество людей из-за их высказываний.

В то же время, убежден Соседов, эти знаменитости и в заработках-то не очень заинтересованы — они отложили «на старость» столько, что могут жить припеваючи, не делая ничего вообще. А концерты, считает эксперт, звезды дают для собственного удовольствия.

Источник: «Экспресс газета».