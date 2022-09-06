Почему Кристина Орбакайте избегает Аллу Пугачеву

На прошлой неделе Алла Пугачева вернулась в Россию после нескольких месяцев жизни в Европе. Примадонна отвела в школу своих детей - дочку Лизу и сына Гарри.

При этом агрессивно настроенный в отношении России Максим Галкин остался за границей. Поговаривают, юморист боится возвращения на родину из-за того, что его могут привлечь к ответственности за высказывания.

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Кроме того, ходят слухи, что и Кристина Орбакайте якобы отвернулась от звездной матери. Певица не появилась на звездной линейке детей Пугачевой. Да и совместные снимки они не постили очень давно.

Также на недавнем концерте Кристина отказалась общаться с журналистами по поводу возвращения Аллы Борисовны. Ждем официальный комментарий артистки.