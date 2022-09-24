Почему Костюшкин решился на исповедь о пережитом насилии: пронизывающий рассказ певца

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в восьмилетнем возрасте стал жертвой насилия, но решился на откровенную исповедь лишь в зрелом возрасте. В интервью «Пятому каналу» артист объяснил, почему не захотел больше молчать.

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По словам Костюшкина, первое и основное, что заставило его раскрыть карты, это страх за детей. Анализируя свое поведение, певец поймал себя на мысли, что пристально следит за наследниками. Тогда артист понял: сказалась детская травма.

«Я сказал, потому что у меня трое сыновей. И я поймал себя на мысли, что я все время, когда вечером выходят, хожу с ними. То есть я боюсь, я боюсь за детей своих. […] Получается так, что мы гениально поддерживаем всех тех, кто где-то там из-за деревьев, из-за кустов смотрит на детские площадки, где играют наши дети, а мы молчим», — высказался Костюшкин в беседе с «Пятым каналом».

Напомним, в 8-летнем возрасте Стас Костюшкин стал жертвой насилия. Сначала будущему артисту удалось убежать от подозрительного юноши, но аргумент насильника, что «всех его друзей закопают» заставил Стаса вернуться и вплотную подойти к обидчику.