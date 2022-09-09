Почему королеву Елизавету II похоронят в цинковом гробу

Теперь тело королевы необходимо будет перевезти в Виндзор, где ее похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI вместе с останками родителей. Вместе с тем, пишет mainstyles.ru, не исключено, что для королевы и ее мужа принца Филиппа будет построен специальный мавзолей в той же мемориальной часовне.

Тело Елизаветы II разместят в свинцовом гробу, как и других монарших особ, что является традицией английской королевской семьи.

Это делается, дабы останки умерших сохранились максимально длительное время. Так их спасают от повышенной влажности и разложения.