А почему Клявер? Вдова Ильи Олейникова рассекретила его настоящую фамилию

10 июля юмористу Илье Олейникову, скончавшемуся в 2012-м от рака горла, могло исполниться 75 лет. Его вдова Ирина Клявер в преддверии даты приоткрыла некоторые завесы тайны своей семьи.

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Многих россиян занимал вопрос, почему артист носил фамилию Олейников, а его сын Денис и жена - Клявер. Оказалось, что Олейников – сценический псевдоним.

«Я взяла красивую фамилию Ильи - Клявер. А он спустя годы стал работать под моей девичьей фамилией Олейников. Хотя мне всегда казалось, что его - более звучная. Но он сделал это для карьеры, чтобы в 80-е годы не вызывать ненужные размышления у редакторов», - рассказала вдова «Экспресс газете».

По словам Ирины Клявер, их сын певец Денис Клявер начинал свою карьеру в 90-е годы, когда к различным фамилиям и национальностям относились уже спокойно. И это не помешало бы его продвижению.

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