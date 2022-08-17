Почему Ибрагим и Хюррем на самом деле ненавидели друг друга

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в документальном фильме «Создание легенды» объяснила, почему на самом деле ее героиня Хюррем и лучший друг султана Сулеймана Ибрагим ненавидели друг друга.
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«Самое интересное то, что эти герои очень похожи друг на друга, но они совершенно не ладили. А все потому, что рядом с падишахом есть только одно место. Поэтому им никогда не суждено было договориться», — считает актриса.
Напомним, Сулейман казнил Ибрагима за предательство. Историки считают, что пашу спровоцировала именно Хюррем.