Почему Ибрагим и Хюррем на самом деле ненавидели друг друга

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в документальном фильме «Создание легенды» объяснила, почему на самом деле ее героиня Хюррем и лучший друг султана Сулеймана Ибрагим ненавидели друг друга.

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