Почему Галкин после успеха в Израиле останется без зрителя даже здесь

Журналист Михал Шахназаров в своем шоу порассуждал о поведении Максима Галкина. Публицист не исключает, что юморист вернется на родину, вот только он в России мало кому будет нужен.

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Шахназаров убежден, что сейчас в стране его творчество интересно лишь очень узкому кругу его единомышленников. Мало того, вскоре и в Израиле, где его концерты проходили с успехом, Галкин потеряет своих зрителей.

Михаил Шахназаров заметил, что в Израиле живет 1,5 миллиона русскоговорящего населения, поддерживать у такого количества людей постоянный интерес к себе довольно сложно, считает журналист.