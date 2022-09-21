Почему Елизавету II похоронили в закрытом свинцовом гробу

Королеву Елизавету II похоронили в свинцовом гробу, не позволив британцам увидеть ее в последний раз. И это при том, что на церемонию пришли сотни тысяч англичан. Подданные были готовы отстоять многочасовые очереди, чтобы проститься с Ее Величеством.

Оказывается, крышка гроба, в котором покоилась бабушка принцев Уильяма и Гарри была закрыта намеренно. В первую очередь, чтобы замедлить естественный процесс разложения. Гроб сделали из свинца и английского дуба, который растет в Сандрингеме. И такую сложную конструкцию изготовить не так то просто. Понадобились опытные умелые мастера.

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Дело в том, что Ее Величество похоронили в семейном склепе на территории Виндзоровского замка. Там же, где упокоен муж Елизаветы II принц Филипп. Он скончался в апреле 2021-го.

Также эксперты сообщили, что гроб Ее Величества был сделан по заказу еще 30 лет назад и хранился в ритуальном бюро.

По материалам The Telegraph