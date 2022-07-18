Почему Дженнифер Лопес очень скоро разведется с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе 16 июня. Без свидетелей, пышного торжества и в старых нарядах.

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Многие теперь пишут — дескать это и есть настоящие чувства, когда делают люди это для себя, а не на публику. Однако известный блогер Лена Миро считает, что парочку ждет незавидное будущее и расставание.

«Еще в первый раз — на заре нулевых — Лопес говорила, что любовь у них настоящая. Прошло почти 20 лет, и кто-то скажет теперь, что ее слова подтвердились.

А я так скажу: ни фига не выйдет. Как поженились, так и разведутся. Причем, очень скоро. Люди, к которым годы пришли, а мудрость — нет, всегда идеализируют завершенные давным-давно отношения», — написала Мир в своем ЖЖ.

Акула пера считает, что вскоре эта маска идеализма спадет и весь романтизм испарится, будто его и не было, а вместе с ним — и желание быть вместе.