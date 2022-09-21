Почему дети Преснякова не такие интеллектуалы, как двойняшки Пугачевой: ответ ее бывшего зятя

Владимир Пресняков – младший дал интервью Наталье Подольской в ее YouTube-проекте «Ваша Наташа». В беседе речь зашла и о детях Аллы Пугачевой, которые приходятся старшему сыну музыканта — Никите Преснякову — тетей и дядей. Так, экс-«фабрикантка» зачитала мужу мнение хейтеров относительно того, что двойняшки Гарри и Лиза Галкины больше развиты для своих лет, чем его младший сын Артемий. Так в чем же причина, вопрошали поклонники.

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Сам Пресняков-младший не увидел в этом их с Натальей Подольской родительской оплошности, подметив, что с почтением относится к бывшей теще и нисколько не критикует ее отпрысков, но лишать своего сына детства не хочет.

«Я боюсь маленьких гениев, вундеркиндов. Потому что они все по итогу потом несчастны. Ну может один процент существует из них, кто потом успешен. Я ни в коем случае не ассоциирую с детьми Макса Галкина*. Они прикольные ребята, они очень талантливые. Но по мне, ребенок должен быть ребенком, смешным и глупеньким. Я считаю, что у детей должно быть детство. Мне вот сын говорит: "Папа когда мы будем играть?" И я понимаю, что ему еще это нужно — игры. Не мне судить. Но в моей семье будет так. Хочу, чтобы они напились детством», — отметил Пресняков-младший.

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