Почему Бородина всегда носит трусики с завышенной талией: Солнцев внес ясность

Рустам Солнцев во время стрима с подписчиками получил вопрос о Ксении Бородиной, с которой он в последнее время постоянно ругается.
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Фолловер шоумена неожиданно заинтересовался, как он относится к трусикам Бородиной с завышенной талией, дескать, она почему-то всегда их носит в составе купальных костюмов.
Рустам Солнцев заметил, что ему глубоко плевать, какие трусы на Ксении Бородиной. Но тут ответ очевиден.
«Она перенесла операцию кесарева сечения и прячет шрам», — внес ясность Солнцев.
Он сказал, что это совершенно нормально и в принципе похвально, что ведущая родила двух девочек.