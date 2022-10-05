Почему Бородина всегда носит трусики с завышенной талией: Солнцев внес ясность

Этим вопросом задались подписчики Рустама Солнцева.
Ксения Бородина.

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press 

Рустам Солнцев во время стрима с подписчиками получил вопрос о Ксении Бородиной, с которой он в последнее время постоянно ругается. 

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Фолловер шоумена неожиданно заинтересовался, как он относится к трусикам Бородиной с завышенной талией, дескать, она почему-то всегда их носит в составе купальных костюмов.

Рустам Солнцев заметил, что ему глубоко плевать, какие трусы на Ксении Бородиной. Но тут ответ очевиден.

«Она перенесла операцию кесарева сечения и прячет шрам», — внес ясность Солнцев.

Он сказал, что это совершенно нормально и в принципе похвально, что ведущая родила двух девочек.

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