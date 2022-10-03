Почему Борис Моисеев умирал в одиночестве

Соседи считают, что Сергей Горох намеренно никого не подпускал к певцу.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев перенес три инсульта. По словам директора певца Сергея Гороха, третий оказался роковым.

Коллеги певца по шоу-бизнесу признались, что новость о смерти Моисеева стала для них шоком. Вот только соседи артиста утверждают, что никто к нему не приходил в последние годы, никто не навещал.

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«Я года четыре вообще никого не видела. Вот прям совсем никого. Мне кажется, что его директор просто никого не подпускал», — заявила соседка Моисеева программе «Ты не поверишь!».

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