«А почему бабулю Аллу не позвали?»: Орбакайте во Франции воссоединилась с сыном Дени Байсаровым

Первой остановкой Кристины Орбакайте во Франции стал Париж. В самом романтичном городе мира поп-дива вместе с 10-летней дочкой Клавой Земцовой любовалась красотой местных улочек, не обошлось и без похода в кафе. Раньше мамы в Париж прилетел и 24-летний Дени Байсаров. Так что, можно сказать, Кристина воссоединилась за границей со своей семьей. Хотя старший сын артистки — Никита Пресняков — с женой моделью Аленой Красновой к отпуску Орбакайте не присоединились. Они слетали в Штаты, отдохнув во Флориде.