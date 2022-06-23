«А почему бабулю Аллу не позвали?»: Орбакайте во Франции воссоединилась с сыном Дени Байсаровым

Первой остановкой Кристины Орбакайте во Франции стал Париж. В самом романтичном городе мира поп-дива вместе с 10-летней дочкой Клавой Земцовой любовалась красотой местных улочек, не обошлось и без похода в кафе. Раньше мамы в Париж прилетел и 24-летний Дени Байсаров. Так что, можно сказать, Кристина воссоединилась за границей со своей семьей. Хотя старший сын артистки — Никита Пресняков — с женой моделью Аленой Красновой к отпуску Орбакайте не присоединились. Они слетали в Штаты, отдохнув во Флориде.
Многие поклонники недоумевают, почему Кристина Орбакайте не предложила своей именитой маме Алле Пугачевой провести каникулы во Франции вместе. Примадонна уже четвертый месяц с двойняшками Гарри и Лизой, а также мужем шоуменом Максимом Галкиным живет в Израиле.
«Как жаль, что Гарри и Лиза во Францию не приехали, тут и их любимый Дени отдыхает», «Могли бы и Аллусю позвать», «Максим жену не пустил в Париж??», «А почему бабулю Аллу не позвали?», «Кайф! Тоже захотелось в отпуск сразу», — написали фолловеры.
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