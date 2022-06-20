Поцелуй Собчак и Ивлеевой признали в суде пропагандой ЛГБТ и запретили показывать в России

Сайт Тверского районного суда сообщил: поцелуй журналистки Ксении Собчак и блогера Анастасии Ивлеевой, показанный на YouTube-шоу «Королевские кобры», признан пропагандой нетрадиционной ориентации. А она в России запрещена к распространению законом.

«Административный иск Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить», — говорится в решении суда.

Напомним, дамы слились в страстном поцелуе во втором выпуске проекта, решив повторить в эфире эпатажный поступок Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards. Однако то, что не запрещено на Западе, карается в России. Этого дерзкие дамы не учли.

В настоящий момент Ксения Собчак сама сообщила в своем о Telegram-канале о том, что ее поцелуй с Ивлеевой показывать в СМИ больше нельзя. Комментировать решение суда жена Константина Богомолова не стала.

Источник: www.mos-gorsud.ru

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