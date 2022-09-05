Поцелуй перед сном: прикрывая прелести одеялом, Клава Кока сняла видео из спальни

Певица Клава Кока отправилась на гастроли на Дальний Восток. Суровые условия в поездке ее не сломили, но подкосили – она заболела. Однако, звезда старается держаться, а помогают ей в этом ее поклонники.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Для фанатов Клава Кока записала видео из постели. Улегшись в уютную кроватку, но оставшись в макияже, певица начала себя снимать. Прикрывая прелести одеялом, звезда рассказала, что совсем обессилела, и поблагодарила пришедших к ней на концерт. «Спасибо вам, вы лучшие!», - сказала певица и звонко поцеловала в камеру.