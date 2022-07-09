Поцелуй от чемпионки: Каролина Севастьянова блеснула красивым декольте в изумрудном платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выбирает всегда женственные наряды. Обычно это красивые платья, выгодно подчеркивающие ее идеальные формы. И на этот раз исключений делать не стала, а нарядилась для ужина в ресторане в изумрудное платье-сорочку из шелка.

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Показывая себя на селфи, Севастьянова блеснула откровенным декольте, вид на который открылся для подписчиков во всей красе. Пребывая в отличном настроении, Каролина отправила воздушный поцелуй фолловерам.