Поцелуи, медленный танец: Ляйсан Утяшева в модном платье с размахом отметила свое 37-летие

Ляйсан зачастую посещает светские рауты. Недавно она отметилась на модном показе с мужем. А также супруги порой даже простой шопинг делают веселым. 28 июня Воля с утра поздравил свою жену с днем рождения, а вечером состоялась вечеринка в саду.

Именинница предстала в трикотажном платье-трубе, которое в моде в этом сезоне. Она принимала поздравления и задула свечи на двухъярусном торте. Не обошлось без поцелуев и медленного танца. Пара продемонстрировала настоящую идиллию.