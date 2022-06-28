Поцелуи, медленный танец: Ляйсан Утяшева в модном платье с размахом отметила свое 37-летие

Ляйсан Утяшева долгое время строила карьеру гимнастки. Она завоевала множество наград, но покинула спорт.
Вот уже около 10 лет Утяшева строит карьеру телеведущей и даже запустила свое шоу в Интренете. Она счастлива в браке с Павлом Волей. Своему избраннику звезда подарила двоих детей: Роберта и Софию.
Ляйсан зачастую посещает светские рауты. Недавно она отметилась на модном показе с мужем. А также супруги порой даже простой шопинг делают веселым. 28 июня Воля с утра поздравил свою жену с днем рождения, а вечером состоялась вечеринка в саду.
Именинница предстала в трикотажном платье-трубе, которое в моде в этом сезоне. Она принимала поздравления и задула свечи на двухъярусном торте. Не обошлось без поцелуев и медленного танца. Пара продемонстрировала настоящую идиллию.
«Всем спасибо за поздравления! Люблю очень сильно! Я счастлива», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как Воля поздравил возлюбленную. Многие также осыпали комплиментами саму именинницу.
«Вы просто шикарная пара! Благополучия вашей семье», «Счастья, любви и чтобы Паша не переставал любить», «Как это трогательно и красиво», «Вы прям крутые», «Наряд у вас чудесный», «Вот это праздник», «Лето, тепло, торт, друзья! Красота», — прокомментировали пост подписчики.
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