Поцелуи и нежность: Подольская в комбинезоне с брюками клеш и белом жакете предстала на светском ужине с Пресняковым

За столом во время ужина в ресторане Пресняков не только сидел рядом с женой, они нежились и целовались, не стесняясь гостей. Подольская сняла на камеру, как они провели вечер.

Поклонники не только восхитились ее нарядом, но и осыпали комплиментами пару. «Ой, как мило», «Влюбленный видно сразу», «Какой у вас крутой комбинезон», «Выглядите роскошно», «Просто лучшие», «Ох, Владимир рядом с вами особенно нежный», — стали писать подписчики.