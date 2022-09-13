Поцелуи и нежность: Подольская в комбинезоне с брюками клеш и белом жакете предстала на светском ужине с Пресняковым

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже длительное время строит карьеру в шоу-бизнесе. Артистка в свои 40 лет может похвастаться крепкой семьей. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что звезда подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только годик.
На этот раз Наталья особенно тщательно готовилась к наступлению осени, так как впервые отвела старшего сына в школу. На линейке собралась вся семья Пресняковых, а потом в гости пришел даже старший сын артиста от Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Примечательно, что супруги успевает не только давать концерты, но и посещать светские рауты.
13 сентября Наталья отправилась на праздник к друзьям. Еще дома она похвасталась своим вечерним аутфитом. Певица предстала в комбинезоне металлического оттенка с брюками клеш и в белом жакете. Лодочки и алая помада завершили образ. Пока она красовалась у зеркала, старший сын играл с игрушечной машинкой.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
За столом во время ужина в ресторане Пресняков не только сидел рядом с женой, они нежились и целовались, не стесняясь гостей. Подольская сняла на камеру, как они провели вечер.
Поклонники не только восхитились ее нарядом, но и осыпали комплиментами пару. «Ой, как мило», «Влюбленный видно сразу», «Какой у вас крутой комбинезон», «Выглядите роскошно», «Просто лучшие», «Ох, Владимир рядом с вами особенно нежный», — стали писать подписчики.