«Побои сняты»: мужа Макеевой обвинили в избиении соседа из-за собачьих какашек (видео)

Жилищный комплекс выставил в Сеть красноречивые кадры.
Анастасия Макеева с мужем

Анастасия Макеева с мужем. Фото: соцсети

Жилищный комплекс «Лосиный остров» выставил в свой аккаунт во «ВКонтакте» видео- и фотокадры, на которых, как утверждают домовладельцы, можно увидеть актрису Анастасию Макееву и ее мужа Романа Малкова.

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Они, по словам жильцов, якобы вступили в потасовку и избили соседа, а также якобы уничтожили видеокамеру в подъезде. А все из-за собак артистки, которые периодически (по утверждению соседей) гадят на общедомовой территории.

 

Фотодоказательство с собачьим испражнением также оказалось выставленным в Сеть.

«Прошу прощения, что пришлось выложить видео, по-другому сейчас нельзя. Заявления написаны, побои сняты. Сосед полицию вызывал сегодня ночью, актриса Макеева и ее муж Роман Мальков напали на его квартиру. У Романа зрачки расширены, вел себя неадекватно», - написано на страничке ЖК во «ВКонтакте».

Жилищный комплекс «Лосиный остров» выставил в свой аккаунт во «ВКонтакте»  кадры с собачьми испражнениями. Фото: соцсети

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