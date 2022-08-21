«Побои сняты»: мужа Макеевой обвинили в избиении соседа из-за собачьих какашек (видео)

Жилищный комплекс «Лосиный остров» выставил в свой аккаунт во «ВКонтакте» видео- и фотокадры, на которых, как утверждают домовладельцы, можно увидеть актрису Анастасию Макееву и ее мужа Романа Малкова.
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Они, по словам жильцов, якобы вступили в потасовку и избили соседа, а также якобы уничтожили видеокамеру в подъезде. А все из-за собак артистки, которые периодически (по утверждению соседей) гадят на общедомовой территории.
Фотодоказательство с собачьим испражнением также оказалось выставленным в Сеть.
«Прошу прощения, что пришлось выложить видео, по-другому сейчас нельзя. Заявления написаны, побои сняты. Сосед полицию вызывал сегодня ночью, актриса Макеева и ее муж Роман Мальков напали на его квартиру. У Романа зрачки расширены, вел себя неадекватно», - написано на страничке ЖК во «ВКонтакте».
Жилищный комплекс «Лосиный остров» выставил в свой аккаунт во «ВКонтакте» кадры с собачьми испражнениями. Фото: соцсети