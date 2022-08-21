«Побои сняты»: мужа Макеевой обвинили в избиении соседа из-за собачьих какашек (видео)

Жилищный комплекс «Лосиный остров» выставил в свой аккаунт во «ВКонтакте» видео- и фотокадры, на которых, как утверждают домовладельцы, можно увидеть актрису Анастасию Макееву и ее мужа Романа Малкова.

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Они, по словам жильцов, якобы вступили в потасовку и избили соседа, а также якобы уничтожили видеокамеру в подъезде. А все из-за собак артистки, которые периодически (по утверждению соседей) гадят на общедомовой территории.