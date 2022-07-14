Поближе к морю: какой недвижимостью владеет Игорь Николаев в Юрмале

Более десяти лет назад Игорь Николаев, поддавшись на всеобщий ажиотаж среди артистов, купил свою первую квартиру в Юрмале. Она находится в доме на улице Мадонас, где его соседями являются Олег Газманов и Лариса Долина. Стоимость «трешки» площадью 96 «квадратов» - 430 тысяч евро (25,3 млн рублей).

Со временем композитор решил, что квартира для его семьи маловата и сделал из нее гостевую. А себе купил подольше – двухуровневую на проспекте Дзинтари, что в 50 метрах от моря.