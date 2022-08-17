Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин получил три года колонии

Победитель проекта «Битва экстрасенсов» Максим Левин получил три года колонии за мошенничество. Причем когда он участвовал в шоу, то находился в федеральном розыске.

Вскоре после вручения ему статуэтки победителя Левина арестовали. Недавно суд вынес приговор.

Выяснилось, что Левин в свое время получил крупную сумму денег от бизнесменов из Китая. Он должен был купить для них сувениры, однако деньги присвоил себе, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Левину удалось обвести вокруг пальца и зрителей программы. Он придумал вымышленную биографию. Уверял, что обладает магическими способностями.