Победа Ксении Собчак: первая строчка рейтинга

Ксения Собчак, известная телеведущая и светская львица, возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов, составленный за июль. Автор рейтинга — компания «Медиалогия». При составлении списка за основу брался индекс цитируемости.

На втором месте — Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор. Следом за ним идёт главный редактор RT Маргарита Симоньян. Среди других известных персон — Владимир Соловьев, занявший шестую строчку, и Алена Жигалова, ведущая популярного шоу «Алена, блин!», — ей досталось 15-е место.

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Ксения Собчак не замедлила похвастаться результатом на своей страничке в соцсетях. И добавила: видимо, из-за таких рейтингов ее якобы и не любят государственные медиа, сообщает издание «РИА ФАН».