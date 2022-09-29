По-звездному тянуть одеяло на себя? Петров брякнул о соперничестве с Козловским на съемках

Александр Петров за последние годы стал любимцем публики. За плечами у актера десятки ярких ролей — от футболиста до поэта. Поэтому Саша привык быть первым среди других. Правда, и достойных конкурентов у актера хоть отбавляй.

Так, в эфире программы «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком Саша Петров признался, что ему непросто пришлось на съемках сериала «Надвое». В проекте также был задействован и Данила Козловский.

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Кстати, вся съемочная площадка считала, что оба актера будут тянуть одеяло на себя, капризничать, набивая себе цену, требуя повышенного внимания к собственной персоне.