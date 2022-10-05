«По вашему, я должна нарядиться как бабка?»: Долина припечатала хейтеров

За последние четыре года Лариса Долина феноменально похудела. Певица сбросила 21 килограмм, сменив свои наряды с 52 на 44 размер.
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Сейчас 67-летняя артистка легко может дать фору молодым коллегам. Она потрясающе выглядит и любит подчеркивать свою стройную фигуру пикантными нарядами.
Правда, образы Ларисы Александровны не всегда приходятся по вкусу поклонникам. Например, ее аутфит с мини-шортами подвергся язвительной критике.
«Модно одеваться поскромнее»; «Зачем молодиться с помощью одежды? Выглядит смешно»; «Шорты-то точно коротки. Не по возрасту уже», — написали Долиной фолловеры.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Звезда не стала отмалчиваться.
«По вашему, я должна нарядиться как бабка? Но, извините, я на нее не похожа! Вы не поверите, но меня все в своем отражении устраивает!» — заявила Лариса Александровна.