«По вашему, я должна нарядиться как бабка?»: Долина припечатала хейтеров

За последние четыре года Лариса Долина феноменально похудела. Певица сбросила 21 килограмм, сменив свои наряды с 52 на 44 размер.

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Сейчас 67-летняя артистка легко может дать фору молодым коллегам. Она потрясающе выглядит и любит подчеркивать свою стройную фигуру пикантными нарядами.

Правда, образы Ларисы Александровны не всегда приходятся по вкусу поклонникам. Например, ее аутфит с мини-шортами подвергся язвительной критике.