По-тихому: в театре Богомолова из 69 артистов на бессрочных договорах оставили лишь 25  

Этой весной Театр на Бронной вернулся после обновления в свои родные пенаты. Что произошло нового в последний период в нем, рассказали на прошедшей пресс-конференции худрук Константин Богомолов и директор Елена Мироненко.

Больше интересных новостей об артистах — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказалось, что в театре без лишнего шума и пыли перевели более половины артистов с бессрочных договоров на срочные.

«У нас 69 человек было на бессрочных договорах. То есть человек не выходил на сцену и получал зарплату. Сейчас осталось 25 таких. При этом не было ни одного вопля, как в других театрах. Люди все понимали и чувствовали свою ответственность. Мы постоянно обновляем труппу», — поведала Мироненко.

Богомолов похвастался, что за короткий период после открытия ему удалось организовать несколько премьер: «Таня», «Вишневый сад», «Платонов болит», «Гамлет in Moscow».

Осенью выйдут спектакли «Вы чье, старичье», «Незнайка»». В планах поставить «Федру» и подростковый спектакль «80 дней вокруг света», «Летят журавли» и «А зори здесь тихие».

«Мне дико интересно работать с советской драматургией. Это очень интересный материал», — сказал Богомолов.

Смотрите также