По-тихому открыл ломбард: за что оштрафовали Валерия Меладзе

Музыкант Валерий Меладзе как учредитель ООО «Вантаж» был оштрафован по решению суда на 50 тысяч рублей, сообщает КП.

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А все из-за ТЦ «Вантаж» в Восточном Бирюлево, участок под которым может использоваться исключительно под торговлю продовольственными и непродовольственными товарами.

В ходе проверки стало известно, что кроме прочего здесь также работают ломбард, автошкола, фотоателье и ремонт одежды, обуви. То есть помещения используются под бытовое обслуживание, не только торговлю.