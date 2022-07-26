По стопам Бузовой: Клава Кока сверкнула бельем, присев враскорячку

Клава Кока отпраздновала свое 26-летие на сцене ЦСК «Арена», организовав сольный концерт. И хотя состоялся он несколько дней назад, музыкальное событие до сих пор обсуждается.

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Масла в огонь добавляет сама певица, которая то и дело выкладывает фотографии с выступления в Сеть.

На этот раз артистка рассмешила своих подписчиков в Telegram, выставив кадры в позе «а-ля Ольга Бузова», присев враскорячку и обнажив под юбкой белье.