По стопам Бузовой: Клава Кока сверкнула бельем, присев враскорячку

Клава Кока отпраздновала свое 26-летие на сцене ЦСК «Арена», организовав сольный концерт. И хотя состоялся он несколько дней назад, музыкальное событие до сих пор обсуждается.
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Масла в огонь добавляет сама певица, которая то и дело выкладывает фотографии с выступления в Сеть.
На этот раз артистка рассмешила своих подписчиков в Telegram, выставив кадры в позе «а-ля Ольга Бузова», присев враскорячку и обнажив под юбкой белье.
Клава Кока. Фото: t.me/klavacoca
Напомним, ранее экс-участницу и экс-ведущую шоу «Дом-2» захейтили за ее странные танцы на сцене фестиваля VK Fest.