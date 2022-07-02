По стопам Барских? Соседов назвал преступлением происходящее вокруг шоу Лободы во Владивостоке

Еще 25 июня во Владивостоке должен был пройти концерт Светланы Лободы. Но по известными причинам артистка не доехала до Приморья, шоу было отменено, о чем стало известно людям заблаговременно. Только вот свои деньги за билеты поклонники так до сих пор и не получили обратно.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на происходящий скандал. Возмущения людей вполне обоснованы – им были обязаны в полном объеме возместить все деньги за билеты.

«Если концерт отменен, деньги за билеты должны быть полностью возвращены зрителям, это аксиома», – приводит слова Соседова сайт «ФедералПресс». - «Это подсудное дело и по сути преступление. Очень странно, что подобные вещи сегодня вообще возможны».

Подобное уже случалось в нашей стране после февральских событий. Земляк Лободы, исполнитель хита «Туманы» Макс Барских отказался возвращать деньги за концерты, которые должны были пройти в нескольких регионах нашей страны. И, сообщая это, он буквально пылал ненавистью к своим российским поклонникам.

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