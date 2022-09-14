«По сравнению с тем, что было раньше... нос стал деликатным»: как жена Прилучного выглядела на старых фото

До встречи с Павлом Прилучным имя актрисы Зепюр Брутян не было на слуху. Однако после того, как «мажор» свозил возлюбленную на отдых, о ней узнали все поклонники Павла. На тот момент они уже были женаты. Свадьбу Прилучный и Брутян сыграли еще весной. Как только актер познакомился с родителями невесты и те дали им свое благословение.
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Многие поклонники обратили внимание на то, какой кукольной красотой обладает новоиспеченная жена «мажора». Уж слишком у Зепюр тоненький и аккуратный чуть вздернутый носик. «Видна рука пластического хирурга», «На старых фото нос смотрелся иначе! Переделала?», «Носик уже стал! Куда девался клепик?», «Слишком тонкий нос!» — стали писать фолловеры.
На старых снимках нос Зепюр Брутян смотрелся иначе. Фото: скриншот, кадр из видео
В том, что молодая красавица-жена Павла Прилучного подкорректировала внешность, уверен и пластический хирург Александр Вдовин.
«На последних фотографиях мы можем наблюдать, что кончик носа стал значительно уже. Плюс кончик носа сейчас приподнят вверх, а был опущен вниз. К тому же раньше он был достаточно объемным. Аккуратнее стала выглядеть и спинка носа. В целом можно сказать, что нос по сравнению с тем, что было раньше, стал меньше и более деликатным», — заметил хирург.
По материалам Woman.ru