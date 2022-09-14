«По сравнению с тем, что было раньше... нос стал деликатным»: как жена Прилучного выглядела на старых фото

До встречи с Павлом Прилучным имя актрисы Зепюр Брутян не было на слуху. Однако после того, как «мажор» свозил возлюбленную на отдых, о ней узнали все поклонники Павла. На тот момент они уже были женаты. Свадьбу Прилучный и Брутян сыграли еще весной. Как только актер познакомился с родителями невесты и те дали им свое благословение.

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Многие поклонники обратили внимание на то, какой кукольной красотой обладает новоиспеченная жена «мажора». Уж слишком у Зепюр тоненький и аккуратный чуть вздернутый носик. «Видна рука пластического хирурга», «На старых фото нос смотрелся иначе! Переделала?», «Носик уже стал! Куда девался клепик?», «Слишком тонкий нос!» — стали писать фолловеры.