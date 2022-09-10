По-собачьи: Сергей Соседов проговорился, каким одним словом называет Лайму Вайкуле

Артистка Лайма Вайкуле, прославившаяся в России и продолжающая вести здесь свой бизнес, нарвалась на критику после своих выпадов. Напомним, она на своем концерты вышла с сине-желтым флагом и обозначила тем самым свою позицию.

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Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя историю с Лаймой Вайкуле, проговорился, как по-собачьи ее называет. Эксперт уверен, что ей не место ни на российской сцене, ни в бизнесе, и предлагает «перекрыть кислород» здесь.