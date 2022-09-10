По-собачьи: Сергей Соседов проговорился, каким одним словом называет Лайму Вайкуле

Артистка Лайма Вайкуле, прославившаяся в России и продолжающая вести здесь свой бизнес, нарвалась на критику после своих выпадов. Напомним, она на своем концерты вышла с сине-желтым флагом и обозначила тем самым свою позицию.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя историю с Лаймой Вайкуле, проговорился, как по-собачьи ее называет. Эксперт уверен, что ей не место ни на российской сцене, ни в бизнесе, и предлагает «перекрыть кислород» здесь.
«Лайме, которую я называю лайкой, конечно, надо дать от ворот поворот. Закрыть к черту ее бизнес. Закрыть въезд и пусть она чахнет в своей Латвии, выступает в латвийских деревнях для коров и буренок – людей там почти нет», - высказался в беседе с Prozvezd Соседов.
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press