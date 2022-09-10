По-собачьи: Сергей Соседов проговорился, каким одним словом называет Лайму Вайкуле

Музыкальный критик от души прошелся по артистке.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: соцсети

Артистка Лайма Вайкуле, прославившаяся в России и продолжающая вести здесь свой бизнес, нарвалась на критику после своих выпадов. Напомним, она на своем концерты вышла с сине-желтым флагом и обозначила тем самым свою позицию.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя историю с Лаймой Вайкуле, проговорился, как по-собачьи ее называет. Эксперт уверен, что ей не место ни на российской сцене, ни в бизнесе, и предлагает «перекрыть кислород» здесь.

«Лайме, которую я называю лайкой, конечно, надо дать от ворот поворот. Закрыть к черту ее бизнес. Закрыть въезд и пусть она чахнет в своей Латвии, выступает в латвийских деревнях для коров и буренок – людей там почти нет», - высказался в беседе с Prozvezd Соседов.

Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  