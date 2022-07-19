По следам Джей Ло: пресса сообщила о тайной свадьбе актрисы Ани Тейлор-Джой

Дженнифер Лопес не единственная звезда, которая на днях устроила себе тайную свадьбу. Журналисты сообщают о еще одном секретном бракосочетании – у 26-летней актрисы Аня Тейлор-Джой, звезды сериала «Ход королевы» и «Острые козырьки», а также фильмов «Сплит», «Новые мутанты» и «Варяг».

Девушка прервала съемки в приквеле «Безумного Макса» в Австралии, ненадолго вернулась в США, чтобы выйти замуж за своего бойфренда-музыканта Малкольма Макрея. Свадьба прошла без помпы, в обычном здании суда. Об этом пишет издание Page Six, отмечая, что 18 июля молодожены были замечены в Сиднее, и на безымянном пальце Ани красовалось обручальное кольцо.

Журналисты не добились официального подтверждения от звездной пары, но их источники сообщили, что новоиспеченные супруги собираются устроить красивую церемонию, когда актриса вернется в Америку после окончания съемок.

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Предположительно, отношения пары завязались в прошлом году. В феврале 2022-го они впервые вышли в свет вместе, а в июне Тейлор-Джой засветила перстень с драгоценным камнем на безымянном пальце.