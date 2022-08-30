По разным частям света: пока Пугачева «наводит порядок» в России, Галкин гуляет по саду в Австралии

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Галкин показал, как проводит время в Сиднее. Судя по всему, шоумен истосковался по своему саду в Грязи, который он просто обожает. Поэтому артист поспешил на прогулку по побережью города и заглянул в ботанический сад, чтобы насладиться растительностью.