По разным частям света: пока Пугачева «наводит порядок» в России, Галкин гуляет по саду в Австралии

Максим Галкин и Алла Пугачева расстались на неопределенный срок. Шоумен отправился на другой континент — у него запланированы концерты в Австралии. А Примадонна прилетела в Россию. Чтобы, как она говорит, навести порядок в головах — у себя и у соотечественников.
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Галкин показал, как проводит время в Сиднее. Судя по всему, шоумен истосковался по своему саду в Грязи, который он просто обожает. Поэтому артист поспешил на прогулку по побережью города и заглянул в ботанический сад, чтобы насладиться растительностью.
«Залив, красота, причем в Австралии это сейчас — зима. В Сиднее зима, а у нас лето. Очень мягкая классная зима, гуляю по ботаническому саду», — рассказал Галкин.