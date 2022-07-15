По пути Бузовой? Костенко вслед за Тарасовым запела и предъявила свежий трек

Теперь экс-муж Ольги Бузовой исполняет попсовые песни вместе с женой.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети

Алексея Тарасова после того, как футболист подался в певцы, некоторые фолловеры обвинили в том, что он подражает своей бывшей жене Ольге Бузовой. Она, напомним, ранее была простой участницей проекта «Дом-2», потом подалась в артистки, завоевав на этом поприще популярность.

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Спортсмен, которому не очень-то везет в последнее время на профессиональном поприще, категорически отказался от того, что он подражает бывшей. Ну а теперь он еще подтянул к созданию треков и свою нынешнюю жену, Анастасию Костенко, которую тоже давно не видели ни на подиуме, ни на обложках журналов в качестве модели.

Творчество супругов, стоит отметить, как и у Ольги Бузовой, довольно простое — мелодия незамысловатая, песня не требует особых певческих данных.

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