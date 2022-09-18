По примеру Муцениеце: Бородина назвала свою настоящую фамилию

Не так давно стало известно, что актрис с фамилией Прилучная теперь в России две: Зепюр Брутян поменяла свой паспорт после брака с Павлом Прилучным, а его экс-жена Агата Муцениеце оставила себе прежний.

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Агата Муцениеце объяснила, что все еще является Прилучной и не намерена что-то менять – дескать она гражданка Латвии и сделать это не так-то просто. Да и зачем? Ее все равно все знают как Муцениеце.