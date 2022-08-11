По-прежнему прекрасна: как сейчас выглядит самая красивая блондинка Европы 2007 года

Она опубликовала два снимка красавицы. Один сделан в 2007 году, а второй недавно. На нем Каролина Куркова запечатлена с маленьким ребенком. Надо сказать, что она по-прежнему хороша собой.

«Супермодель Каролина Куркова пропала с радаров, родила трех детей, но неожиданно решила напомнить, что самой сексуальной девушкой Европы в 2007 году ее назвали не зря», - заметила Надежда Стрелец.

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Напомним, что с 2009 года Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри, с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов трое детей — сыновья Тобин Джек и Ноа Ли, а также дочь Луна Грейс.