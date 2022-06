По ней все сходили с ума! Как изменилась Сандра через 25 лет после выхода хита Maria Magdalena

В конце 80-х песни немецкой певицы Сандры с ее сладким голоском раздавались из каждого утюга, а ее милое личико с ямочками на щеках навсегда врезалось в память мужчин.

Жителям постсоветского пространства хорошо знакомы такие хиты Сандры, как Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love.

Сейчас певице 60 лет, и она все еще гастролирует по странам мира. Однако сольников не выпускает уже 10 лет.

Источник: КП.