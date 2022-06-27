По-молодежному стильно: Клава Кока в корсете и на шпильках щегольнула на публике

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц в стране. Она смогла прославиться, когда подписала контракт с крупным лейблом.

Блондинка дружит с Егором Кридом и успела записать хиты с такими артистами, как Александр Ревва и Нилетто. Сама певица зачастую хвастается новыми образами, ездит на гастроли и не пропускает ярких событий.