По-молодежному стильно: Клава Кока в корсете и на шпильках щегольнула на публике

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц в стране. Она смогла прославиться, когда подписала контракт с крупным лейблом.
Блондинка дружит с Егором Кридом и успела записать хиты с такими артистами, как Александр Ревва и Нилетто. Сама певица зачастую хвастается новыми образами, ездит на гастроли и не пропускает ярких событий.
В последнее время Клава активно дает концерты. И каждый раз она предстает на публике в разных образах. В Санкт-Петербурге певица щегольнула в белом платье с пышной юбкой, а вот в Москве она поздравила выпускников, придя на концерт в бальном платье.
Но накануне Кока снова исполнила свои хиты на большом концерте. Она порадовала публику, представ в апельсиновом корсете и атласных брюках. Лук дополнили туфли на шпильке. Наряд подчеркнул ее талию и изящные щиколотки. Звезда зажигательно выступила, сразив поклонников.
Поклонники осыпали комплиментами Коку. К слову, в этом году корсеты стали особенно популярными. Их носят Кети Топурия и Наталья Рудова.
«Какой красивый голос», «Ну выглядит роскошно», «Ее стиль такой крутой! Я словно в 2000-х годах», «Яркая звездочка», «Такая осиная талия», «Зажгла публику», «Умеет выглядеть стильно», «Клава, ты бесподобна», — стали писать подписчики.
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