По-молодежному стильно: 39-летняя Алсу в тельняшке и остромодных джинсах-трубах отметилась на публике

Недавно Алсу покрасовалась в длинной юбке и топе белого цвета. Комплект выгодно подчеркнул ее фигуру. А вот для прогулок певица часто отдает предпочтение джинсам, пальто и другим кэжуал-образам.

15 сентября артистка собралась в студию «Авторадио». Она сделала укладку и макияж. При этом многодетная мама облачилась в тельняшку и джинсы-трубы, которые визуально уменьшают талию. Молодежный образ завершили кеды.

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