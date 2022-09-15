По-молодежному стильно: 39-летняя Алсу в тельняшке и остромодных джинса-трубах отметилась на публике

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что даже спустя 20 лет обладает стройной фигурой и моложавым видом. Примечательно, что певица стала мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. И если во время пандемии она предпочитала оставаться дома, то теперь участвует в концертах и снимается в телевизионных шоу.
Недавно Алсу покрасовалась в длинной юбке и топе белого цвета. Комплект выгодно подчеркнул ее фигуру. А вот для прогулок певица часто отдает предпочтение джинсам, пальто и другим кэжуал образам.
15 сентября артистка собралась в студию «Авторадио». Она сделала укладку и макияж. При этом многодетная мама облачилась в тельняшку и джинсы трубы, которые визуально уменьшают талию. Молодежный образ завершили кеды.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие также осыпали комплиментами ее вокал. В студии она исполнила одну из своих композиций.
«Вау, обожаю такие наряды», «Алсу во всем хороша», «Как давно не слышала вас голос», «Джинсы просто фантастика», «Как вы круто выглядите», «Ой, просто красотка», «Сразили своим нарядом», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды