По-молодежному: невестка Орбакайте в мини-юбке плиссе и ботильонах-кедах повеселилась на свадьбе

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Минувшим летом они отметили 5-ю годовщину со дня свадьбы. Влюбленные живут в квартире в Москве, которую им подарила Алла Пугачева. При этом внук певицы много работает. Он пошел по стопам мамы. А его избранница строит карьеру модели.
На этот раз Никита готовится к концерту. У него есть свой рок-группа. А вот его супруга с наступлением осени все чаще демонстрирует новые наряды, участвует в фотосессиях. Примечательно, что Алена любит лаконичность и женственность в образах. На этот раз она провела день с друзьями. Невестка Орбакайте поздравила друга с днем рождения, а потом оказалась на свадьбе.
Краснова облачилась в мини-юбку плиссе и джемпер в тон. Она подчеркнула свои стройные ноги. Примечательно, что ее образ дополняли ботильоны-кеды на каблуке. Жена Никиты весь день веселилась. Она поздравила молодоженов и поужинала с ними в ресторане фаст-фудом. Она осталась в восторге от компании друзей, который отказались от пышного праздника.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды