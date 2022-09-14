По-молодежному: невестка Орбакайте в мини-юбке плиссе и ботильонах-кедах повеселилась на свадьбе

На этот раз Никита готовится к концерту. У него есть свой рок-группа. А вот его супруга с наступлением осени все чаще демонстрирует новые наряды, участвует в фотосессиях. Примечательно, что Алена любит лаконичность и женственность в образах. На этот раз она провела день с друзьями. Невестка Орбакайте поздравила друга с днем рождения, а потом оказалась на свадьбе.