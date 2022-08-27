По-модному носит look: Пугачева в джинсах с высокой посадкой и белой рубашке предстала на шопинге

Алла Пугачева является известной певицей. Она покорила миллионы поклонников своим талантом и харизмой. Артистка в этом году отметила свое 73-летие.

Примечательно, что счастье в личной жизни она смогла обрести не сразу. С пятым мужем Примадонна счастлива уже 20 лет. Пара растит двойняшек Лизу и Гарри.