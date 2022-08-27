По-модному носит look: Пугачева в джинсах с высокой посадкой и белой рубашке предстала на шопинге

Алла Пугачева является известной певицей. Она покорила миллионы поклонников своим талантом и харизмой. Артистка в этом году отметила свое 73-летие.
Примечательно, что счастье в личной жизни она смогла обрести не сразу. С пятым мужем Примадонна счастлива уже 20 лет. Пара растит двойняшек Лизу и Гарри.
Этим летом Алла Борисовна зачастую появлялась в белых нарядах. Она провела несколько месяцев в Израиле. Примечательно, что певица летом также веселилась в Юрмале, а также посвящала время детям. Она гуляла по пляжу и виделась с Лаймой Вайкуле. А вот в конце августа Пугачева приехала в Россию. Она появилась на публике со своим другом, дизайнером Игорем Гуляевым.
Примечательно, что Пугачева вышла из своего «Ролс-Ройса» в джинсах с высокой посадкой и черной тунике с принтом. Лук дополняли белые кеды, очки с круглой оправой и сумка-шоппер. Ее встретил Гуляев, который подал Примадонне руку. Он не скрывал своей радости. Жена Максима Галкина устроила шопинг. Она посетила любимые бутики, в том числе ЦУМ.
А вот потом певица уже заменила тунику на рубашку оверсайз, которую по-модному заправила спереди, подчеркнув линию талиии. Расслабленный образ смотрелся свежо и органично. Пугачева замаскировала живот, но подчеркнула стройность ног. Она с радостью делала фото с поклонниками. Артистка была с покрашенными в медовый оттенко волосами и пышной челочкой.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие осыпали комплиментами 73-летнюю певицу. «Как свежа и хороша», «Роскошно выглядит», «Игорь сразу переодел! Классно иметь таких друзей», «Лучший шопинг с другом», «Наша Аллочка сама нежность», «Какая красотка! А эта прическа! Уф», — стали писать подписчики.
К слову, Максим Галкин пока продолжает гастроли. Он уже выступил в Лондоне и Дублине. Впереди у него поездка в Австралию, где он даст концерт 2 сентября.