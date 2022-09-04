«По «мажору» Пашке что-то не скучают»: Прилучный грустит без детей, пока те с мамой Агатой шикуют в Риге

В новом учебном году дочка Агаты Муцениеце - семилетняя Мия - должна была пойти в первый класс. Однако девочка пропустила Первое сентября из-за незапланированных каникул. Похоже, звездной маме не хватило летнего отпуска и она решила продлить уикенд, отправившись с детьми от Павла Прилучного в Латвию.
«Мажор» погрустил из-за того, что он не смог сводить сына Тимофея и дочку Мию на праздничную школьную линейку. После свадьбы с Зепюр Брутян актер из сериала «Желтый глаз тигра» затосковал по детям, с которыми пока находится в разлуке.
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Дети Агаты Муцениеце - сын Тимофей и дочка Мия в Риге. Фото: личный архив
Пока Павел Прилучный скучает по детям, они вместе с мамой шикуют в Латвии. Гуляют по пляжу, ужинают в ресторанах, пробуют блюда от шеф-поваров, спят до обеда. И никаких уроков и школы.
«Короткий фотоотчет о нашем путешествии в Ригу! Но пора и честь знать. Это было лучшее Первое сентября в нашей жизни», - похвасталась Агата.
«По «мажору» Пашке что-то не скучают», «Повезло с мамой! Взяла и увезла в Европу вместо школы», «Круть!», «Можно только позавидовать», «Лето продолжается?» - пишут фолловеры.