«По «мажору» Пашке что-то не скучают»: Прилучный грустит без детей, пока те с мамой Агатой шикуют в Риге

В новом учебном году дочка Агаты Муцениеце - семилетняя Мия - должна была пойти в первый класс. Однако девочка пропустила Первое сентября из-за незапланированных каникул. Похоже, звездной маме не хватило летнего отпуска и она решила продлить уикенд, отправившись с детьми от Павла Прилучного в Латвию.

«Мажор» погрустил из-за того, что он не смог сводить сына Тимофея и дочку Мию на праздничную школьную линейку. После свадьбы с Зепюр Брутян актер из сериала «Желтый глаз тигра» затосковал по детям, с которыми пока находится в разлуке.

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