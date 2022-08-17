«По-матерински поправила за ушко прядь волос»: Кейт Миддлтон на публике проявила заботу о дочке принцессе Шарлотте

Папарацци подловили Кейт Миддлтон в тот момент, когда она по-матерински поправляла прическу своей дочке принцессе Шарлотте. Герцогиня Кембриджская нагнулась к правнучке Елизаветы II, заметив, что несколько тонких волосков выбились из ее косичек.
Жена принца Уильяма что-то прошептала дочке, словно успокаивая ее и призывая проявить терпение. Похоже, посещать мероприятия с родителями — не самое любимое занятие внучки леди Дианы.
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Кейт Миддлтон поправила прическу принцессы Шарлотты. Фото: Global Look Press
Такой по-матерински заботливый жест не укрылся от присутствующих на стадионе. Кейт Миддлтон поправила за ушко прядь волос принцессы Шарлотты. Подданные были очарованы тем, с какой нежностью жена принца Уильяма относится к своей 7-летней дочке, а та словно и не заметила ласку мамы.
«По-матерински поправила за ушко прядь волос», «Самая обычная мама с дочкой! Пусть она и внучка леди Ди», «Такие момент прекрасны! Это так мило», «А Шарлотта как будто и не заметила ласку мамы», «Сразу видно, герцогиня совсем не строгая мама», «Ну если ветерок сильный», — стали писать пользователи Сети.