«По-матерински поправила за ушко прядь волос»: Кейт Миддлтон на публике проявила заботу о дочке принцессе Шарлотте

Папарацци подловили Кейт Миддлтон в тот момент, когда она по-матерински поправляла прическу своей дочке принцессе Шарлотте. Герцогиня Кембриджская нагнулась к правнучке Елизаветы II, заметив, что несколько тонких волосков выбились из ее косичек.

Жена принца Уильяма что-то прошептала дочке, словно успокаивая ее и призывая проявить терпение. Похоже, посещать мероприятия с родителями — не самое любимое занятие внучки леди Дианы.

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