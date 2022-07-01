«По Лизе с Гарри не тоскует?»: Орбакайте слила фото довольной внучки Пугачевой в Париже

Кристина Орбакайте можно сказать воссоединилась с семьей, устроив поездку во Францию. Оказавшись в Париже, поп-дива повидалась с 24-летним сыном Дени Байсаровым, который также оказался в Европе. Компанию звездной маме в отпуске составила 10-летняя Клава. На личной страничке микроблога поп-дива поделилась свежим снимком с внучкой Аллы Пугачевой.
Дочка певицы заметно подросла, смуглая и без капли косметики на лице, с природным оттенком волос и лучезарной улыбкой Клава Земцова очаровала поклонников миловидной внешностью. А по характеру дочка Кристины Орбакайте пошла в именитую бабушку. Сама Примадонна называет внучку «моя капелька».
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой в Париже. Фото: личный архив
Кстати, двойняшки Гарри и Лиза, с которыми внучка Примадонны проводила все прошлое лето в подмосковном замке в деревне Грязь, вместе с родителями живут в Израиле на элитной вилле своего дяди, старшего брата шоумена Максима Галкина — Дмитрия. За летние каникулы Клава успела привязаться к двойняшкам. И даже Первого сентября вместе с бабушкой повела их в гимназию, посетив школьную линейку. Однако доучивались двойняшки уже в Израиле и дистанционно.
«По Лизе с Гарри не тоскует?», «Для компании не хватает только Аллы и двойняшек», «А что Максим не отправил Аллусю в Париж??», «Двойняшек бы во Францию, они же и язык знают», — написали фолловеры.
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