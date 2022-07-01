«По Лизе с Гарри не тоскует?»: Орбакайте слила фото довольной внучки Пугачевой в Париже

Кристина Орбакайте можно сказать воссоединилась с семьей, устроив поездку во Францию. Оказавшись в Париже, поп-дива повидалась с 24-летним сыном Дени Байсаровым, который также оказался в Европе. Компанию звездной маме в отпуске составила 10-летняя Клава. На личной страничке микроблога поп-дива поделилась свежим снимком с внучкой Аллы Пугачевой.

Дочка певицы заметно подросла, смуглая и без капли косметики на лице, с природным оттенком волос и лучезарной улыбкой Клава Земцова очаровала поклонников миловидной внешностью. А по характеру дочка Кристины Орбакайте пошла в именитую бабушку. Сама Примадонна называет внучку «моя капелька».